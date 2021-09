Inter, con la Samp diverse novità annunciate. Torna di moda il Made in Italy

Le probabili scelte di Simone Inzaghi per il prossimo impegno di campionato della squadra nerazzurra

Gli impegni delle varie nazionali si susseguono, ma Simone Inzaghi pensa già al prossimo weekend. L'Inter al rientro dalla sosta affronterà la Sampdoria in trasferta in un match da non sbagliare. Il tecnico sta studiando la formazione da mandare in campo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Correa è un titolare di questa Inter e lo sarà anche quando entrerà a gara in corso. Come può succedere ad esempio domenica a Genova: lui e Lautaro torneranno a disposizione di Inzaghi soltanto venerdì e tutto lascia pensare che contro la Samp ci sarà ancora Sensi alla spalle di Dzeko nell’attacco nerazzurro. E il tandem offensivo non sarà l’unica novità: a sinistra salgono le quotazioni di Dimarco, altro uomo nuovo e alter-ego di Perisic in fascia. Un’arma in più preziosa soprattutto per le palle inattive. Il Made in Italy è tornato di moda".