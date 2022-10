GdS – Inter-Samp, la probabile: un cambiamento in difesa e due ballottaggi per Inzaghi

La partita contro il Viktoria Plzen è ormai alle spalle e la qualificazione centrata agli ottavi di finale deve dare morale ed entusiasmo all'Inter, in ottica campionato. I nerazzurri scenderanno in campo sabato sera alle 20.45 contro la Sampdoria dell'ex Stankovic, a caccia di punti e in fiducia dopo il successo con la Cremonese.

Per quanto riguarda la probabile formazione, in porta tocca ancora una volta ad Onana mentre De Vrij torna titolare e compone la difesa a 3 con Skriniar e Bastoni. Doppio ballottaggio sulle fasce ma Darmian e Dimarco sono favoriti rispetto a Dumfries e Gosens. In mezzo al campo, si va verso la conferma del tridente classico con Calhanoglu regista e Barella e Mkhitaryan come mezzali. In avanti, in attesa di capire l'autonomia di Lukaku, la scelta di Inzaghi ricadrà nuovamente su Lautaro e Dzeko.