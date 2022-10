Inter-Sampdoria, le formazioni UFFICIALI: una sola novità rispetto al Plzen

Torna il campionato. L'Inter non potrà ridurre il gap con il Napoli, che nel frattempo ha già schiantato il Sassuolo, ma ha l'obbligo di continuare a correre. Sarà importantissimo battere la Sampdoria stasera per allungare la striscia di vittorie e mettere pressione alle altre squadre che al momento precedono i nerazzurri in classifica. Per farlo, Simone Inzaghi ha ridotto al minimo le rotazioni rispetto alla vittoria col Plzen di questa settimana. L'unica novità è la presenza di Stefan De Vrij in difesa al posto di Acerbi e al fianco di Skriniar e Bastoni.