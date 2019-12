Sorriso Inter, si avvicina il rientro di Sanchez: lo staff medico fissa la data di rientro

Buone notizie in casa Inter: Alexis Sanchez, dopo il lungo periodo trascorso ai box a causa dell’infortunio alla caviglia subito in Nazionale a metà ottobre, è pronto per fare il suo rientro in gruppo. Le sue condizioni fisiche sarebbero in netto miglioramento, tanto che lo staff medico nerazzurro avrebbe già fissato una data limite per il suo ritorno in campo. L’indiscrezione arriva da Rodrigo Fuentalba, giornalista del quotidiano cileno La Cuarta, che ai microfoni di Radio Sportiva ha rivelato: “Ho parlato con un medico dell’Inter e mi ha detto che i primi giorni di gennaio tornerà ad allenarsi con la palla in vista della data limite per il rientro, il 15 dello stesso mese“.

Un ritorno fondamentale per Antonio Conte, che per più di due mesi ha dovuto affidarsi in attacco ai soli Romelu Lukaku e Lautaro Martinez (con qualche sporadica apparizione di Esposito e Politano): l’ex Mancheter United, dopo sole 4 presenze e un gol con la maglia nerazzurra, non vede l’ora di tornare in campo, e può rappresentare un’importante arma in più in vista della seconda parte di stagione dell’Inter.