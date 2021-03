Della Frera (Figc): “Serie A non a rischio. Inter-Sassuolo? Ats intervenuta perché…”

Parla il membro della Assocalciatori della Commissione Medica Figc: "Numeri simili a ottobre, non posso parlare di campionati a rischio"

" Il protocollo è l'unico strumento che ci consentirà di continuare i campionati di calcio quello che abbiamo studiato ad aprile e che ci ha portato fino ad adesso. La contagiosità delle varianti di circolazione conduce a casi nelle squadre di calcio anche numerosi. Il protocollo non è solo fare tamponi ma anche prestare la massima attenzione al distanziamento, alla mascherina e a tutte le indicazioni dell'autorità sanitaria".

"Abbiamo sempre sostenuto che la sicurezza al 100% non l'avremmo mai se non quando ci sarà la campagna vaccinale di massa. Non vedo né campionati a rischio né la necessità di sospendere la Serie A", ha spiegato dopo che l'Ats di Milano ha sospeso la gara tra Inter e Sassuolo dopo quattro casi covid tra i nerazzurri.