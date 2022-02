Inter, Scamacca più adatto di Lukaku per tutti questi motivi: lo scenario

Si rincorrono i rumors sul clamoroso ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Ma la società nerazzurra continua a pensare a Scamacca

“Scamacca è sbocciato. Dieci gol col Sassuolo, record personale, grandi giocate e attenzioni delle big. L’Inter è in pole ed è giusto che punti su di lui più che sul ritorno di Lukaku. Prima di tutto per l’età : Gianluca ha 23 anni, è un investimento sul futuro e ha ancora ampi margini di crescita. Ha tutto per diventare un top player davvero: è un gigante agile, ha piedi raffinati. E’ ovviamente forte di testa, grazie al metro e 95 di altezza, ma sa segnare i tutti i modi. Manca forse di continuità, ma sotto la cura di un tecnico martello (e Inzaghi un po’ lo è) e lo sguardo e i consigli di colleghi eccellenti come Dzeko, può fare il definitivo salto di qualità. Per la gioia anche di Roberto Mancini, perché Scamacca è anche il futuro della Nazionale.

Già, il fatto che sia italiano è un atout in più per la scelta. E poi il centravanti del Sassuolo sembrerebbe più adatto al gioco di Inzaghi che, rispetto all’Inter precedente ha aumentato il possesso palla, alzato il baricentro e le manovre a centrocampo con Brozovic, Barella e Calhanoglu. Insomma, meno lanci lunghi e ripartenze, più palle in area e triangolazioni, dove Scamacca può essere prezioso sia come finisseur che come spalla per le imbucate. Certo l’operazione Scamacca è impegnativa, mentre per Lukaku si parla di un prestito. E comunque, non c’è Conte ad esaltare Romelu. Con Scamacca invece si disegnerebbe già il domani dell’Inter”, si legge sul quotidiano.