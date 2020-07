SM – Inter, scelta clamorosa per far contento Conte? Non da escludere uno scenario inatteso

Christian Eriksen non è ancora al centro del progetto di Antonio Conte. Il calciatore, arrivato all’Inter a gennaio, si è accontentato di una manciata di minuti anche nel match con il Torino. Inevitabile il riacutizzarsi di voci sul suo futuro. Sport Mediaset non chiude ad uno scenario che sarebbe assolutamente inaspettato: “Non è da escludere che clamorosamente possa trasformarsi in preziosa merce di scambio per far contento Conte e spazzare via ulteriori dubbi sul suo futuro”.