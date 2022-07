Inter, termina 6-1 il test con la Pro Sesto: segnano anche Correa e Skriniar

Altri tre gol nella ripresa, e l'Inter chiude l'allenamento congiunto con la Pro Sesto ad Appiano Gentile con un 6-1 incoraggiante. Come vi abbiamo riportato, nel primo tempo erano andati a segno Lautaro (doppietta) e Calhanoglu. Nel secondo tempo, invece, ecco le reti di Correa, Bellanova e Skriniar. Un rientro in grande stile, dunque, per il difensore nerazzurro, al centro delle voci di mercato ma sempre più vicino a restare a Milano. Ecco il post dell'Inter: