Inter, Sensi: “Con ambizione potremo fare grandi cose. Abbiamo rivisto gli errori”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha parlato così in vista della prossima stagione e degli obiettivi nerazzurri: “L’Inter deve sempre puntare in alto, abbiamo fatto errori che abbiamo rivisto: lavorando, guardandoli e cercando di migliorarli potremo fare grandi cose. Dobbiamo affrontare partita dopo partita, è il campo che parla: non dobbiamo porci obiettivi, ma lavorare per noi stessi e cercare di fare bene ogni partita. Ambizione è la parola che ci diciamo più spesso: ognuno di noi la pensa, ti aiuta a migliorare e a non commettere gli errori dell’anno scorso. E se ognuno di noi ha ambizione, potremo fare grandi cose”.