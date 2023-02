Tuttosport: “Inter, senza Champions saltano tutti i piani: ecco cosa succederebbe”

E' vitale per l'Inter raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Il club nerazzurro ha infatti bisogno degli introiti che provengono dalla massima competizione europea per mantenere alta la competitività, come ha confermato ieri l'ad Beppe Marotta. Scrive in merito Tuttosport: "Dietro le parole di Marotta - che ha apprezzato il discorso di Lautaro Martinez («penso sia di grande utilità e può sensibilizzare la squadra») - sta tutto il castello nerazzurro.