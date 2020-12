Inter, a gennaio si sfoltisce: via addirittura in 5? Nuovi scenari con la caduta di un veto

L’uscita prematura dalle coppe europee porta inevitabilmente a nuove riflessioni in casa Inter. Il Corriere dello Sport di oggi spiega cosa cambierà per il mercato nerazzurro: “Significa che a gennaio si dovrà sfoltire. Qualcuno era già in partenza, come Vecino, Nainggolan e ovviamente Eriksen , ridotto a giocare solo gli ultimi spiccioli di gara. A questo punto, c’è da credere che non ci si fermerà qui. Potrebbe partire un difensore, ma anche Pinamonti, che il tecnico non ritiene pronto e che, senza Europa, non è nemmeno più utile per la lista Uefa”.