Mundo Deportivo – Lautaro, Inter si imporrà. A chi dice “sarà costretta” rispondono così

L’Inter continua il suo braccio di ferro su Lautaro Martinez. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di arretrare sulle richieste. E anche a Barcellona, dove nelle scorse settimane serpeggiava grande fiducia, ora si sono resi conto della fermezza della posizione di Beppe Marotta.

Nessuno sconto per Lautaro: i 111 milioni della clausola o 90 milioni cash più una contropartita tecnica. Niente “gruppo di giocatori” nell’affare, come vorrebbe il Barcellona.

“Rispetto alla teoria secondo cui l’Inter non avrà altra possibilità se non quella di trattare con il Barcellona per Lautaro perché il giocatore vuole il trasferimento, dall’Inter fanno sapere che, in questo caso, il Barcellona paghi la clausola rescissoria (se conta solo sull’intesa con il giocatore ndr). L’Inter imporrà le sue condizioni”, racconta El Mundo Deportivo.

La telenovela continua.