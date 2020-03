Mercato, l’Inter si muove: possibile colpo da 60 mln che fa sognare ma preoccupa i tifosi

Le grandi manovre per il prossimo mercato estivo sono già iniziate. Sia in casa Inter che in casa Juventus. Le due grandi rivali d’Italia, infatti, stanno cominciando a tessere la tela per le operazioni della prossima estate.

E il nome nuovo, per entrambe, è quello di Timo Werner, bomber scatenato del Lipsia.

“A Lipsia c’è quel Timo Werner che la scorsa estate ha rinnovato con il club della Red Bull, spuntando una clausola da 60 milioni. Una cifra allettante per un attaccante di 24 anni (compiuti ieri) che ha segnato tanto in Bundesliga, ma ha anche maturato importanti esperienze sia in Champions sia nella nazionale tedesca. Per motivi differenti Inter e Juve si sono messi sulle sue tracce: come stanno facendo altre big europee. E non è un mistero che le strategie dei nostri due club di punta tenda (come al solito) ad occupare lo spazio a prescindere. Anche per far perdere posizioni ai rivali… Ad ogni modo Werner vale sforzi importanti, non semplici manovre di disturbo. Anche perché la sua eventuale nuova sistemazione è fatalmente legata al grande risiko dei centravanti”, scrive la Gazzetta.

E infatti, in casa Inter, il nome di Werner è cerchiato in rosso. Ma solo in un caso, quello legato alla cessione di Lautaro Martinez. Il tedesco sarebbe un colpo favoloso, visto il costo non esorbitante e l’età. Ma i tifosi sono preoccupati dall’eventuale conseguenza: vogliono la permanenza di Lautaro a Milano.