Inter, non solo Dimarco a sinistra: c’è l’alternativa low-cost. “Lui e Conte…”

Nuova ipotesi per la fascia sinistra in vista della prossima stagione: l'alternativa low cost a Dimarco per l'Inter è Zappacosta

Alessandro De Felice

L'Inter lavora a un restyling della fascia sinistra in vista della prossima stagione. In attesa dell'incontro tra il presidente Steven Zhang e l'allenatore Antonio Conte per definire il futuro della squadra nerazzurra, la dirigenza studia le possibili mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Gli addii praticamente certi di Aleksandar Kolarov e Ashley Young, che si svincoleranno il 30 giugno alla scadenza del contratto, costringono l'Inter a rinforzare la corsia mancina. In pole c'è Federico Dimarco, che è l'indiziato numero uno per il ruolo di esterno sinistro. Nelle ultime ore sta prendendo corpo anche un'ipotesi low-cost: Davide Zappacosta.

Il laterale di proprietà del Chelsea e in prestito secco in questa stagione al Genoa è pronto a tornare a Londra ma non è nei piani del club di Abramovich. "Futuro? Non ne ho idea" ha dichiarato il calciatore negli ultimi giorni.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, Zappacosta - in scadenza con i Blues il 30 giugno 2022 - potrebbe essere un'opportunità da cogliere al volo per l'Inter. L'esterno, autore di 4 gol e 2 assist in 24 presenze in Serie A in questa stagione, potrebbe tornare a lavorare con Antonio Conte dopo l'esperienza proprio al Chelsea.

E nei giorni scorsi non sono mancate dichiarazioni al miele da parte di Zappacosta per il suo ex allenatore: "Conte ha dato quel qualcosa in più che ha permesso all'Inter di stravincere il campionato a sorpresa, perché la squadra da battere era ancora la Juventus. Spero che rimanga su una panchina in Italia".