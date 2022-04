Inter, Skriniar a dir poco dominante: Vlahovic annichilito. Che risposta da ‘vice de Vrij’

Ancora una partita da dominatore assoluto dell'area di rigore, con Dusan Vlahovic praticamente annichilito per tutta la durata del match

Ancora una partita da dominatore assoluto dell'area di rigore, con Dusan Vlahovic praticamente annichilito per tutta la durata del match. Il tutto, in un ruolo, quello da centrale della difesa a tre, che di solito è occupato da Stefan de Vrij. Milan Skriniar non smette di stupire e nella partita più importante di questa fase di stagione a svettare nell'Inter è stato ancora lui, vero leader di questa squadra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, lo slovacco ha dato un'altra ottima risposta anche al posto dell'olandese, la cui assenza non preoccupa più:

"Voto 7, con Dusan Vlahovic che riesce a fuggirgli una volta ma per fortuna calcia a lato. La prestazione di Milan Skriniar contro la Juventus è stata a dir poco dominante, il migliore della squadra di Simone Inzaghi secondo i pagellisti. Ancora una volta lo slovacco arrivato dalla Sampdoria nel 2017 è riuscito a imporsi senza macchie in una posizione di campo che non è la sua canonica. Lì in mezzo, infatti, il segnaposto recita il nome di Stefan De Vrij, in panchina all'Allianz Stadium in rientro da un problema al polpaccio che lo tiene fuori dal campo da quel Liverpool-Inter. Senza l'olandese, però, il reparto arretrato dei campioni d'Italia pare non soffrire. Al di là dei risultati, infatti, l'inserimento di Danilo D'Ambrosio come terzo di destra e l'accentramento di Skriniar sta dando ottime risposte a ripetizione".