GdS – Skriniar, ecco l’offerta che gli farà l’Inter. “Incontro con l’agente entro…”

Matteo Pifferi

Milan Skriniar è da ieri testimonial della terza maglia dell'Inter e questo non è un dettaglio. A rimarcarlo è La Gazzetta dello Sport che lega questo alla trattativa per il rinnovo di contratto dello slovacco, in scadenza a giugno 2023:

"Tutti, alla Pinetina e in viale della Liberazione, vogliono che lo slovacco rinnovi e resti a Milano. E glielo stanno dimostrando in ogni modo possibile, compresa… l’elezione a modello per la terza maglia che l'Inter ieri ha lanciato sui propri social con fotografie suggestive. Il primo incontro tra Marotta, Ausilio e Sistici, agente di Skriniar, avrebbe dovuto andare in scena questa settimana e invece è stato rinviato a dopo la gara contro il Viktoria. Non è detto però che sia nei giorni immediatamente successivi alla sfida con i boemi. Il primo summit può essere anche dopo il confronto con il Bayern, a girone concluso. Di certo il discorso sarà approfondito e magari definito, in un senso o nell’altro, durante la sosta per il Mondiale".

L'Inter proporrà un ingaggio da 6 mln di euro di parte fissa più bonus, alcuni facili, altri meno e "metterà il centrale sullo stesso livello economico di Brozovic e Lautaro, per togliergli la tentazione di firmare a parametro zero per il PSG", conferma la Rosea che chiosa così: "A Parigi, se arrivasse nell’estate 2023 da svincolato, guadagnerebbe molto di più, ma la proposta alta che l’Inter gli farà è per stimolare il suo “amore” nei confronti della maglia nerazzurra e della città dove è arrivato nel 2017"