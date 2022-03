Inter, Skriniar rinnova presto: ecco le tempistiche. Possibile un’altra novità

L'aggiornamento sul futuro del difensore nerazzurro in odore di rinnovo in vista del prossimo anno

Milan Skriniar sarà il prossimo calciatore in casa Inter a rinnovare il suo contratto. Lo ribadisce anche TuttoSport in edicola questa mattina: "Il difensore slovacco ora è in cima alla lista e probabilmente prolungherà il suo accordo in scadenza nel 2023, alzando anche l’ingaggio ai livelli degli altri top player recentemente rinnovati, già entro la fine della stagione. Lui, al riguardo, ha dimostrato di non avere dubbi, né quando firmò il precedente accordo nel maggio 2019, senza l’ausilio di un procuratore, né mercoledì quando a margine del premio ricevuto come miglior giocatore slovacco del 2021, ha ribadito le proprie intenzioni per il futuro".

Per lo slovacco potrebbe esserci anche un'altra novità, come sottolinea il quotidiano torinese: "Skriniar, fra l’altro, è il candidato principale, con Barella , a raccogliere l’eredità di Handanovic come capitano dell’Inter e potrebbe farlo da leader della difesa nerazzurra. Non che oggi non lo sia già, ma il futuro tecnico di Skriniar potrebbe non essere più da “braccetto” di destra, ma da centrale puro della linea a tre. In questo ruolo Skriniar ha già giocato ottime gare in questa stagione".