Skriniar: “Inter, vorrei essere il tuo Hamsik. Ci riprenderemo lo scudetto. Ai catastrofisti…”

Il difensore slovacco giura amore ai colori nerazzurri: "Vorrei poter fare quello che Hamsik ha fatto al Napoli con la maglia dell'Inter"

Gianni Pampinella

Milan Skriniar ribatte spesso il suo amore per l'Inter e i colori nerazzurri. Anche nella lunga intervista rilasciata al portale Pravda, il difensore slovacco si augura di rimanere a Milano per tanti anni come fece Marek Hamsik a Napoli. "Siamo soddisfatti, abbiamo portato a casa due trofei. Anche se dispiace aver perso lo scudetto. Abbiamo avuto un brutto periodo tra febbraio e marzo. Abbiamo rovinato diverse partite, come il derby, in cui abbiamo dominato a lungo e poi abbiamo perso in due minuti. E' stato un peccato".

Prima della stagione si ipotizzavano scenari catastrofici e poi non si sono concretizzati...

"L'Inter era ed è in buone condizioni. Si ipotizzavano scenari catastrofici perché sono andati via due giocatori chiave e l'allenatore. Ma è arrivato un nuovo allenatore, ha dato il suo volto alla squadra e ha fatto bene. Abbiamo dimostrato di essere tra i migliori sia in Italia che in Europa".

"Il mio futuro è all'Inter, ho un contratto. E nulla è cambiato. Ho giocato quasi sempre, le mie prestazioni sono state solide. Continuerò con la maglia nerazzurra".

Un futuro come Hamsik nel Napoli?

"Sì, vorrei poter fare qualcosa del genere. L'Inter è tornata ad alti livelli in Europa, è un bel biglietto da visita. E lo percepiscono anche i tifosi. In ogni partita in casa, avevamo 75.000 persone allo stadio"

Lo scudetto del Milan?

"Il peggio è stato nei primi giorni. Ma credo che ci riprenderemo il primo posto nella prossima stagione"