Inter solo con tre attaccanti. Occasione Sanchez, ma non solo: in tre si giocano la trequarti

"Inzaghi ha parlato di due opzioni come Sensi e Mkhitaryan alle spalle di una punta, Il concetto è quello di poter riprodurre — come alternativa a gara in corso e poi si vedrà — una soluzione simile a quella che Inzaghi utilizzava alla Lazio, dove dietro a Immobile si sono alternati Luis Alberto, Correa, anche Milinkovic. Klaassen, che l’anno scorso con l’Ajax ha segnato 10 gol è il giocatore con caratteristiche più offensive. Mkhitaryan è un jolly che in carriera ha fatto tutto: alla Roma ha giocato in appoggio alla prima punta 5 volte (4 gol). Anche Inzaghi lo ha utilizzato dietro a Dzeko: nell’amichevole col Betis giocata a dicembre".

"Rispetto all’olandese, l’armeno può fare da collante col centrocampo, che a quel punto può comprendere sia Frattesi (7 gol l’ultimo anno a Sassuolo) che Barella (6 gol e 7 assist), facendo della velocità degli incursori e dell’imprevedibilità in area il punto forte. Per una squadra che ha già mandato in rete 7 giocatori, le vie del gol — invece di diminuire senza Arnautovic — possono aumentare", sottolinea il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.