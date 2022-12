Inter, nuova era in porta? Sky: “Si valutano due portieri a parametro zero”

Stando a quanto riportato da Di Marzio, il club nerazzurro ha messo in lista due nomi a costo zero. Si valutano per affiancare uno di loro ad Onana

Yann Sommer, portiere della Svizzera, è in scadenza con il Borussia M'Gladbach e stando a quanto riportato da Di Marzio è nella lista dell'Inter. Il club nerazzurro cerca per il futuro - in attesa di capire cosa succederà con Handanovic- un portiere da affiancare ad Onana. Potrebbe esserci quindi un ulteriore ricambio nella porta nerazzurra, sempre a parametro zero, come era successo con l'estremo difensore camerunense.