Sensi, Gagliardini e Vecino: c’è spazio solo per due. Salcedo pronto al rientro all’Inter

L'Inter studia le mosse per sistemare il bilancio e la rosa di Inzaghi: uno dei centrocampisti potrebbe partire

"Per il resto - restando sul mercato delle cosiddette "seconde linee" - si valuterà ogni singolo caso: a partire da Sensi, legato ai nerazzurri per altri tre anni: piace parecchio alla Fiorentina, che presto potrebbe presentare un'offerta. Situazione da monitorare. Stesso discorso per Matias Vecino (in scadenza nel 2022), sul quale si è interessato - senza andare oltre - il Napoli di Spalletti: se dovessero arrivare proposte concrete, l'Inter sarebbe pronta a considerarle", spiega Gazzetta.it.

"Tutto tace, invece, su Gagliardini. Contratto valido fino al 2023, probabilmente l'ex centrocampista dell'Atalanta sarà valutato da Inzaghi, che lo avrà a disposizione sin dal primo giorno di preparazione, fissato per l'8 luglio. In ogni caso, sembra pressoché da escludere una tripla partenza: l'addio di uno dovrebbe spalancare le porte della conferma per gli altri due (al netto, ovviamente, degli acquisti). In attacco saluterà Pinamonti: chiusissimo nella scorsa stagione (appena 10 presenze in totale con il gol alla Sampdoria), per Andrea si sta muovendo la Salernitana (ma c'è da trattare sull'ingaggio, troppi per i granata i 2 milioni di euro guadagnati all'Inter). Al suo posto potrebbe rientrare Salcedo, pronto a giocarsi le proprie chance in pre-season", aggiunge il portale del quotidiano.