Inter, speranza scudetto: col Napoli sarà fondamentale. Resta un difetto

Non poteva esserci modo migliore per l'Inter di chiudere il 2022. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sottolinea l'importanza della vittoria sull'Atalanta: "Seconda rimonta consecutiva, ma soprattutto prima vittoria in uno scontro diretto. L’Inter supera l’Atalanta e chiude al meglio il suo 2022, tenendosi pure aperto un margine di speranza per lo scudetto. Certo gli 11 punti di distacco restano tanti e forse pure troppi. Ma i partenopei, finora, hanno tenuto un ritmo insostenibile e magari potrebbero frenare".

Dai nerazzurri è già arrivata un'inversione di tendenza importante: "L’Inter, in realtà, lo ha già fatto, perché 6 vittorie in 7 giornate dimostrano in modo eloquente come sia cambiato l’atteggiamento. In mezzo, però, c’è stata la sconfitta con la Juventus. La doppia risposta con Bologna e Atalanta, insomma, era obbligata per dare un senso alla svolta compiuta dalla sconfitta con la Roma in poi. Da un lato c’è il carattere, visto che adesso Lautaro e compagni non si fanno più abbattere da un gol incassato. Dall’altro c’è il gioco, ora decisamente più simile a quello dell’anno scorso, perché 20 gol in 7 giornate (ovvero quasi 3 a partita) non si fanno per caso. Il difetto continua ad essere la difesa, in particolare in trasferta. Anche a Bergamo d ue gol incassati , che hanno portato il totale a 18 in 8 viaggi. Sarà questo il principale compito delle vacanze per Inzaghi".