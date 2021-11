Inter-Spezia, chance Dumfries. Barella riposa? Ballottaggio in attacco. Vidal e Sanchez…

In difesa scelte obbligate per Simone Inzaghi in vista della gara contro lo Spezia. Qualcuno potrebbe riposare

Gianni Pampinella

Gli esami strumentali cui in mattinata sono stati sottoposti Darmian e Ranocchia hanno evidenziato un risentimento muscolare rispettivamente al retto anteriore e all'adduttore. Entrambi verranno rivalutati nei prossimi giorni, quindi, come riporta la Gazzetta dello Sport, presumibilmente salteranno le trasferta di Roma e Madrid, oltre alla gara del 12 contro il Cagliari.

"Visto che De Vrij non è ancora pronto, mercoledì contro lo Spezia Inzaghi dovrà nuovamente rivoluzionare la linea difensiva. Accanto all'intoccabile Skriniar, verrà nuovamente accentrato Bastoni. Se Dimarco dovesse far rifiatare Perisic, il braccetto di sinistra sarebbe per forza D'Ambrosio, jolly preziosissimo".

"D'Ambrosio era in teorico ballottaggio anche per la fascia destra, dove a questo punto è certo il ritorno di Dumfries. Possibile turnover anche in mezzo, con uno tra Barella e Calhanoglu che potrebbe iniziare in panchina e Vidal che ha smaltito la febbre e oggi era regolarmente in gruppo, con Sanchez. In attacco dovrebbe tornare dal 1' Lautaro. Ballottaggio Dzeko-Correa per affiancarlo".

(Gazzetta dello Sport)