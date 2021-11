Inter-Spezia, la tentazione di Inzaghi. De Vrij punta la Roma. Darmian e Ranocchia…

Il tecnico nerazzurro potrebbe attuare un massiccio turnover in vista della gara contro la squadra di Thiago Motta

Si temeva uno stop più lungo, invece Matteo Darmian potrà tornare a disposizione di Simone Inzaghi prima del previsto. Niente stiramento per il giocatore, gli esami strumentali a cui è stato sottoposti l’esterno hanno invece evidenziato un risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non ci sarà nel doppio incrocio chiave tra Italia ed Europa, sabato all’Olimpico contro la Roma di Mou e il martedì successivo al Bernabeu contro il Real Madrid.

"L'Inter punta a ritrovarlo a Salerno il 17 dicembre e per quella stessa data c’è la stessa speranza di ritrovare pure Andrea Ranocchia. Per De Vrij, invece, con un po’ di ottimismo, si può sperare per la sfida ai giallorossi. In ogni caso, domani contro lo Spezia proseguirà l’operazione turnover. La tentazione di Simone Inzaghi è di usare dal primo minuto Joaquin Correa per la seconda volta di fila. Accanto a lui a San Siro dovrebbe esserci Lautaro, mentre per Dzeko è probabile un meritato turno di riposo".