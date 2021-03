Inter attrae sponsor, tra conferme e nuovi partner: il club risponde su Dental Pro

Il club nerazzurro ha firmato nuove sponsorizzazioni ed altri sponsor hanno confermato la loro collaborazione. Si lavora sullo sponsor di maglia

Eva A. Provenzano

L'Inter è in difficoltà economica, come tantissimi altri club al mondo. Ma è stata comunque capace, in questo periodo delicato, di attrarre a sé nuove aziende e sponsor che vogliono collaborare con il club nerazzurro.

Sul sito del quotidiano La Repubblica, Franco Vanni sintetizza quanto accaduto negli ultimi mesi a livello di sponsorizzazioni. Questi i marchi che hanno stretto accordi commerciali con la società interista: "EA Sports e il sito di scommesse online StarCasinò.sport. L’azienda di caldaie Riello, interessata a espandersi sul mercato asiatico, e anche LD Sports, con sede a Shanghai, che si occupa di contenuti sportivi, marketing e intrattenimento. Altro sponsor che ha avviato per la prima volta quest’anno una collaborazione con il club italiano di Suning è SDY Sports, attiva nel campo del gioco d’azzardo in Asia".

Oltre ai nuovi sponsor ci sono i rinnovi con chi ha collaborato in precedenza. A partire dalla Volvo, che fornisce le auto a tutta la squadra, passando per il marchio Nilox. Poi anche Gatorade, Gattinoni, Technogym (Snaipay e Cashback World (strumenti elettronici di pagamento), Lenovo e Gazzetta dello Sport.

Lo sponsor di maglia

Per quanto riguarda lo sponsor di maglia, si sa ormai da tempo che non sarà più la Pirelli. Il noto marchio di pneumatici, sponsor dell'Inter dal 1995, dal prossimo 30 giugno ridurrà gli investimenti sul club nerazzurro. Resterà tra gli sponsor ma sulla maglia si leggerà un altro sponsor. Non ci sono ancora novità in merito all'azienda che sostituirà quella guidata da Tronchetti Provera. Si pensava che a sostituire Pirelli potesse essere la Samsung, la Lenovo o Hengchi, ma Suning ha messo in vendita almeno una parte delle sue quote. Si pensa quindi che possa non esserci più l'intenzione di queste aziende di diventare main sponsor.

La risposta del club su Dental Pro

Nei giorni scorsi si era parlato di Dental Pro come sponsor: la pubblicità del marchio, legato a BC Partners, il fondo che sta trattando le quote con la proprietà cinese dell'Inter, era apparsa a San Siro. Ma il club nerazzurro ha fatto subito intendere che la sponsorizzazione è di vecchia data e non è stata rinnovata. Nello stesso articolo si parla anche della relazione di bilancio dell'Inter che parla di una crescita dei ricavi da sponsor e diritti tv per Suning del 25.7% rispetto all'anno precedente per una cifra pari ai 202,3 milioni di euro. Per quanto riguarda la stagione in corso la crescita degli sponsor è del 2% quindi una cifra sui 164.2 mln. Ma ci sono 55.7mln di euro che l'Inter non ha percepito dagli sponsor asiatici e sono "crediti a rischio, che chi dovesse acquistare l’Inter dovrà cercare di esigere".

(Fonte: La Repubblica)