Inter più sprecona in Champions: i dati parlano chiaro. In campionato…

La squadra nerazzurra si inceppa più spesso in Europa: manca incisività e cinismo nell'ultimo passaggio

Eva A. Provenzano

Sembra un problema di vecchia data in questa stagione. È un'Interche produce tanto, ma non segna per quanto produce. Ma in campionato riesce a sfruttare di più le occasioni rispetto alle gare di CL. Era successo anche nella scorsa stagione di incepparsi nelle gare europee. I dati della prima stagione di Inzaghi in panchina mostrano una discrepanza tra l'incisività mostrata in campionato e quella in Coppa.

Nelle 16 partite giocate in Serie A, la squadra di Inzaghi ha segnato 39 gol, con una media di 1 gol ogni 37 minuti. Ha segnato in tutte le partite giocate sinora. La squadra non si ferma di fare col in Italia dalla partita con l'Udinese. Ha sbagliato qualche occasione, ma è riuscita a centrare comunque la porta con frequenza.

In Champions, durante le sei partite dei gironi, ha segnato otto gol con una media di un gol ogni 67 minuti e in ben 3 partite (quindi il 50% di quelle giocate) non è andata a segno. È mancata l'incisività e la cattiveria che devi avere in gare che si giocano sul palcoscenico europeo. L'Inter ha imparato a sue spese che ci sono poche possibilità di sbagliare in CL. E a febbraio dovrà tesoro di quanto imparato nei gironi.

(Fonte: SS24)