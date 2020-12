Gds – Inter, strategia mediatica di Conte è chiara. Ecco il vero piano B. E in Europa solo…

Sono 10 i punti conquistati da situazioni di svantaggio, in Europa solo il Manchester United è davanti (15). L’Inter a Cagliari completa l’ennesima rimonta e porta a casa 3 punti preziosi. Una vittoria arrivata dopo la grande delusione di mercoledì, quando i nerazzurri sono usciti dal campo con uno 0-0 contro lo Shakhtar che ha decretato l’uscita dall’Europa. Oggi la partita la squadra nerazzurra l’ha ribaltata nel secondo tempo, quando la squadra è passata a quattro. “Ad Antonio Conte è meglio non chiedere di singoli e difesa a 4. La sua strategia mediatica è chiara quanto il calcio ad alta intensità che predica. Concetto che esalta in ogni intervista, parlando di determinazione, intensità, fame. Esiste solo il gruppo“, spiega la Gazzetta dello Sport.

Poi c’è il piano B, tasto dolente dopo le polemiche scoppiate nell’intervista post Shakhtar. “Dovrebbe trattarsi di un’alternativa di gioco quando gli avversari ti impacchettano come successo con gli ucraini, ma in molti invocano la difesa a quattro, convinti che una grande squadra all’occorrenza debba saper variare lo spartito. L’Inter ha ribaltato il Cagliari come un guanto dopo l’uscita di Bastoni per Lautaro, passando appunto alla linea a 4 con arretramento dei terzini. Allora si scopre che il piano B è legato alla possibilità di andare all’assalto con gli innesti giusti“.

