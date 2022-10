Ottavi vicini: valgono 20mln e… Skriniar. La strategia Inter per blindare Milan dopo il pass

Il pareggio al Camp Nou contro tantissimi pronostici apre nuove prospettive e nuovi scenari, per l'Inter di Simone Inzaghi. In tutti i campi

Marco Macca

Il pareggio al Camp Nou contro tantissimi pronostici apre nuove prospettive e nuovi scenari, per l'Inter di Simone Inzaghi. In tutti i campi: in campo, con gli ottavi ormai a un passo, ma anche fuori. Perché, come riporta la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è pronto a passare all'incasso, dato che la qualificazione alla fase alla eliminazione diretta della Champions League vale 20 milioni di euro. Soldi che serviranno alla liquidità del club, certo, ma anche a rinforzare la strategia sui rinnovi. A cominciare da quello di Skriniar. Scrive la rosea:

Milioni in cassa

"Il passaggio agli ottavi di finale per l'Inter varrà circa 20 milioni: 9,6 arriveranno dall'Uefa come premio per il superamento del group stage; a questi vanno aggiunti 2-3 milioni di aumento del market pool nerazzurro e l'incasso del match d'andata degli ottavi, una cifra intorno ai 7-8 milioni. Per l'Inter la sola partecipazione alla fase a gironi vale 36,4 milioni; a questa somma vanno aggiunti i 5,6 per le due vittorie ottenute contro Viktoria Plzen e Barcellona e i 930.000 euro per il pari di ieri del Camp Nou. Più l'eventuale cifra in arrivo dagli ottavi, gli incassi da stadio e i bonus degli sponsor. Lo scorso anno dall'Uefa alla società di Zhang sono arrivati 64 milioni (...)".

La strategia per Milan

"Più che pensare a colpi di mercato, con i nuovi soldi in arrivo dal governo del calcio europeo sarà più facile... trattenere Skriniar. Perché, non dimentichiamolo, l'Inter ha firmato un settlement agreement con l'Uefa per abbassare le spese e tenerle in linea con i ricavi. Tradotto: deve abbassare il monte ingaggi o alzare in maniera significativa i ricavi. C'è ancora da lavorare soprattutto perché bisogna sostituire lo sponsor DigitalBits che garantiva 80 milioni più bonus nel prossimo trienni. Ecco i soldi Uefa, dunque ricavi in più, permetteranno di aumentare con più serenità l'offerta per il rinnovo di Skriniar. A breve l'incontro con l'agente dello slovacco. Intanto però tra meno di due settimane c'è il Viktoria Plzen e un match point-ottavi che vale tanti milioni. L'Inter non può sbagliarlo".