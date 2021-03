The Sun – Inter, Stripchat offre 23 mln per sostituire Pirelli. Scenario improbabile

L'indiscrezione lanciata dal Sun sul possibile nuovo main sponsor dell'Inter, che a fine stagione termina la collaborazione con Pirelli

Un sito per adulti al posto di Pirelli sulla maglia dell' Inter . È questa l'ultima strana indiscrezione lanciata dal tabloid britannico Sun. Stripchat sarebbe pronta a mettere sul piatto 20 milioni di sterline a stagione - circa 23 milioni di euro - a partire dalla prossima. Il 30 giugno, infatti, scade il contratto che lega il club nerazzurro a Pirelli .

L'ipotesi lanciata dalla testata britannica appare improbabile. Come spiega La Gazzetta dello Sport, difficilmente l'Inter potrebbe accettare di avere sulla maglia un sito per adulti per una questione di stile.