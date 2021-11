Futuro Inter, gli indizi fanno sorridere. Suning ora più forte: resta e rilancia con un diktat

Quelli recenti non sono stati mesi facili, di sicuro non noiosi. Suning ha però retto l'urto e ora può guarda al futuro con ottimismo

Quelli recenti non sono stati mesi facili, di sicuro non noiosi. Perché, subito dopo essere diventata la prima proprietà straniera a vincere in Italia, Suning ha dovuto fronteggiare tanti ostacoli e tante difficoltà per tenere in piedi l'Inter. I tifosi hanno visto andar via gli artefici principali della vittoria dello scudetto (Conte, Hakimi e Lukaku), hanno dovuto sopportare voci di smantellamento, di cessioni continue e dolorose, addirittura di fallimento. Alla fine, però, la proprietà cinese, pur indebolita, ha retto l'urto e ora guarda al futuro con rinnovato ottimismo. I milioni incassati dagli addii estivi e dal prestito di Oaktree, infatti, danno impulso alla lenta ripresa. Suning è pronta a restare al timone dell'Inter, riducendo i costi ma mantenendo comunque la squadra competitiva. Il futuro non sembra più così buio (anche grazie agli ultimi sviluppi sul fronte Cina-USA). Scrive la Gazzetta dello Sport: