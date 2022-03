Inter, per la svolta servono i veri Barella e Calhanoglu: c’è già un segnale positivo

Dopo un periodo complicato, l'Inter deve rialzarsi e per farlo ha bisogno dei due centrocampisti al meglio della condizione

Dopo la pesante flessione di febbraio e marzo, l'Inter deve ripartire. I nerazzurri sono attesi dalla difficile trasferta contro la Juve, campo da sempre ostico per l'Inter. Per Inzaghi e la squadra non esiste altro risultato che la vittoria se si vuole puntare alla seconda stella. Ecco perché per il tecnico nerazzurro sarà fondamentale recuperare a pieni giri due pilastri della squadra, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

"La sosta in campionato non ha di certo significato riposo né per Barella né per Calha, entrambi impegnati in nazionale in due match da dimenticare. Ma motivazioni e voglia di riscatto possono essere combustibili efficaci. In questo senso, le parole del centrocampista turco dal ritiro della nazionale rappresentano un segnale positivo e incoraggiante, perché confermano la volontà di svoltare e cambiare marcia dopo un periodo opaco. Il Calha di novembre e dicembre non è certo lo stesso visto da gennaio a oggi. Per il turco è giunto il momento di lasciarsi alle spalle gli sbalzi di rendimento e ritrovare il piglio mostrato fino a dicembre".