Così l’Inter ha svoltato: questo il momento chiave. Ecco cosa si sono detti i giocatori

Difficile capire quale sia stato l'episodio chiave della svolta, ma a sentire le dichiarazioni di Alessandro Bastoni prima di Inter-Salernitana, qualcosa è cambiato nella testa dei giocatori. "Abbiamo avuto un confronto dove abbiamo capito che ci lamentavamo troppo con gli altri. Siamo arrivati alla conclusione che era importante guardare quello che noi stessi facciamo", ha detto il difensore. Un confronto costruttivo con i giocatori che hanno "voltato pagina" per citare Lautaro Martinez. "I rapporti nello spogliatoio erano diventati tesi, c'erano più supponenza e meno voglia di sacrificarsi l'uno per l'altro. L'Inter non era più squadra nel vero senso della parola", sottolinea la Gazzetta dello Sport.