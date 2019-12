Mercato, l’Inter non esclude il colpaccio clamoroso che farebbe impazzire Conte e i tifosi

L’Inter lavora su più tavoli. Per gennaio, i nerazzurri vogliono concentrarsi sul centrocampo. Il campionato, l’Europa League e la Coppa Italia richiedono uno sforzo notevole e per questo la società non esclude il colpaccio. Ovvero, regalare a Conte un doppio rinforzo. I nomi, ormai, sono noti.

Situazione Vidal

In questo panorama, l’Inter sa che la trattativa sarà lunga. Ma ormai s’è rassegnata all’idea di dover intavolare una trattativa onerosa: se il Barcellona non scende sotto i 20 milioni – Vidal è pur sempre il quarto marcatore della rosa dopo i tre fenomeni Messi, Suarez e Griezmann –, l’Inter deve impostare una trattativa con l’obbligo di riscatto per riuscire ad andare a dama.

Situazione Kulusevski

In parallelo c’è la pista Kulusevski: in casa Inter non si sono ancora rassegnati all’idea di dover rimandare tutto a giugno, ma lo svedese non è in ogni caso alternativo a Vidal. E presto ci sarà un nuovo incontro con l’Atalanta per trovare la quadratura del cerchio tra l’offerta di 35 milioni presentata dall’Inter e la richiesta di 40 da parte di Percassi.

