Giovani Inter, tesoretto da 90 mln. Da Agoumé a Esposito a Pinamonti e Vanheusden: gli scenari

Alcuni giocatori potranno tornare ad Appiano, altri saranno utilizzati come pedina di scambio o come possibili plusvalenze

La situazione economica attuale dell'Inter potrebbe indurre la società e la dirigenza a fare valutazioni diverse sui giovani in prestito. Ne è convinto Tuttosport che nell'edizione odierna cerca di fare il punto della situazione sui profili più futuribili, tanto che la somma complessiva dei giocatori in prestito si aggira attorno ai 90 mln di euro. "L'Inter ha diversi ragazzi che si stanno mettendo in luce in Serie A, B e qualche campionato straniero. Due operazioni in uscita sono già definite e porteranno nelle casse nerazzurre 7 milioni, quasi tutti di plusvalenza: il portiere Di Gregorio verrà acquistato dal Monza per 4 milioni in caso di promozione in A, ma l'Inter manterrà comunque un legame col giocatore; mentre il difensore francese Gravillon diventerà tutto dello Stade Reims per 3,5 milioni alla quindicesima presenza (è a 11). Per gli altri giocatori molto dipenderà dalla stagione e dalle esigenze dell'Inter nei loro ruoli. Per esempio i difensori Vanheusden (Genoa e nel giro della Nazionale maggiore belga) e Pirola (Monza e Under21, piace a tante squadre in A) sono destinati al rientro visto che D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov sono in scadenza", spiega il quotidiano.

Discorso più problematico per Agoumé: nonostante il rinnovo fino al 2024, il francese sta faticando ad imporsi al Brest ma ha molti estimatori e potrebbe portare ad un'importante plusvalenza. "In attacco non hanno sfruttato le chance Salcedo e Pinamonti, ma entrambi hanno mercato e il secondo all'Empoli si sta rilanciando (4 gol in 11 partite). Chi sta facendo molto bene è Mulattieri (6 reti in 12 gare col Crotone), sogna il ritorno, ma chissà che non diventi una contropartita per altri affari", continua Tuttosport. Da non dimenticare Stankovic ed Oristanio, che stanno crescendo al Volendam, e Sebastiano Esposito: il classe 2002 ha iniziato in maniera debordante (4 gol e 5 assist) salvo poi non trovare continuità anche per via di infortuni. "Infine occhio a due gioielli attualmente in casa: Casadei, centrocampista della Primavera fra i migliori in campionato e Youth League, e Satriano, già apprezzato da Inzaghi e richiestissimo per gennaio", la chiosa di Tuttosport.