Inter-Thuram, c’è il rilancio: attesa la risposta. Contromossa Milan, ma i nerazzurri…

“L’affondo del Milan su Romelu Lukaku è una manovra che l’Inter ha accusato, che spinge i nerazzurri per forza di cose a un cambio di strategia intorno al belga. Come pure l’interesse di Pioli per Frattesi, che Inzaghi pensava di avere in pugno - spiega La Gazzetta dello Sport -. Ma la controffensiva non si è fatta attendere. E così ieri il club nerazzurro ha mosso passi importanti verso Marcus Thuram, riaprendo un file che nessuno aveva mai davvero accantonato in viale della Liberazione, prendendosi un vantaggio sui rossoneri”.