Inter-Torino, riecco Hakimi dal 1′. A sinistra Conte sceglie Young, Eriksen ancora in panchina?

Dopo la sosta per le gare delle nazionali, l’Inter tornerà in campo domenica contro il Torino. Il tecnico dei nerazzurro Conte dovrà fare a meno di Brozovic e Kolarov, entrambi rientrati positivi al Covid dal ritiro di Croazia e Serbia. Ha recuperato Hakimi, dopo l’infortunio avuto nella prima partita col Marocco, e dovrebbe essere titolare a destra contro i granata. Sulla corsia opposta il favorito è Young. Alle spalle della coppia Lukaku-Lautaro ci sarà Barella come trequartista, con Eriksen in panchina.

A completare il reparto di centrocampo dovrebbero esserci Vidal e Gagliardini, negativo all’ultimo tampone. Davanti ad Handanovic la difesa dovrebbe essere composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni, reduce da tre gare di livello con la Nazionale italiana.

(Gazzetta.it)