Inter-Torino, probabile formazione: torna Skriniar. Ecco chi sostituisce Barella

Le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista dell'ultima gara del 2021 contro il Torino

Dopo sei vittorie consecutive in campionato, l'Inter vuole chiudere in bellezza il 2021. La squadra nerazzurra a San Siro incontrerà mercoledì alle 18:30, il Torino di Ivan Juric. Con Nicolò Barella squalificato, Simone Inzaghi potrebbe concedere una chance importante a Roberto Gagliardini .

In difesa torna invece Skriniar, risparmiato contro la Salernitana. Nonostante l'ottimo momento, Alexis Sanchez potrebbe riposare, in attacco torna la coppia Lautaro-Dzeko. Chi non riposa è invece l'inesauribile Marcelo Brozovic, con il croato ci sarà l'altro cardine del centrocampo, HakanCalhanoglu. Sulle fasce conferme per Perisic a sinistra e Dumfries a destra.