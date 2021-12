Inter-Torino, la formazione probabile di Inzaghi: chance per Vidal. In attacco…

Niente distrazioni, Simone Inzaghi vuole fare bottino pieno anche nell'ultima gara dell'anno per mantenersi a distanza da Napoli e Milan

Barella salterà per squalifica la partita con il Torino e al suo posto a centrocampo Vidal pare favorito per un posto da titolare. L'Internon cambia la sua formazione base: contro gli uomini di Juric dovrebbe essere Lautaro a giocare dal primo minuto al posto di Sanchez che ha giocato venerdì contro la Salernitana. Il cileno e il bosniaco dal primo minuto, con il rientro di Skriniar in difesa dopo il turno di riposo a Salerno, sembrano le novità più evidenti nella formazione probabile che sfiderà il Torino. A destra dovrebbe essere confermato Dumfries. La squadra nerazzurra è campione d'inverno con una giornata da anticipo, ma Inzaghi non ammette distrazioni e continua a tenere i suoi sul pezzo.