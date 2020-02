Inter, ecco le tre maglie del 2020/2021: rivoluzione totale. La terza fa sognare – FOTO

L’Inter ha ancora tutta una stagione da giocare. I nerazzurri sono attualmente in corsa per campionato, Europa League e Coppa Italia. Ma il marketing, si sa, procede a passi spediti e così le maglie per la prossima annata sono già pronte. Ancora non c’è alcuna ufficialità, le divise saranno presentate in momenti diversi. La nuova prima maglia, come ormai è consuetudine, verrà svelata ai tifosi nel mese di maggio, magari con i giocatori che la vestiranno nell’ultimo turno di campionato.

La seconda, invece, sarà presentata a luglio 2020. Mentre per la terza bisognerà aspettare il mese di settembre. Ma intanto, FootyHeadlines ha già presentato i tre “render” di quelle che dovrebbero essere le divise della prossima stagione.

Partiamo dalla prima. Ormai è noto a tutti: la nuova prima maglia dell’Inter sarà a zig-zag.

