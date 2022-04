Bremer e non solo: le tre vere priorità di mercato per l’Inter 2.0 di Inzaghi

Le tre vere priorità sul mercato per l'Inter 2.0 di Simone Inzaghi: ecco i profili su cui si muovono i dirigenti

Le tre vere priorità sul mercato per l'Inter 2.0 di Simone Inzaghi. Ora massima concentrazione sul finale di stagione tra scudetto e semifinale di ritorno di Coppa Italia di martedì, poi quando le partite saranno terminate la dirigenza lavorerà a rinnovi e colpi per la prossima stagione. Tra i rinnovi, anche quello dell'allenatore, che i nerazzurri vogliono blindare dopo la prima annata ad Appiano Gentile. Fiducia e sintonia totale tra le parti, anche in chiave mercato. Ecco le tre priorità verso la nuova stagione.