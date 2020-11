L’Inter si stringe attorno al suo generale. Da Zhang a Marotta tutti in trincea attorno a Conte

Dopo la sconfitta con il Real, il tecnico dell’Inter Conte ha subito parecchie critiche e s è messa addirittura in discussione la sua posizione. Fondamentale l’intervento in blocco della società che ha confermato come il progetto si ancora forte e valido.

“Il fiume di parole che scorre dall’assemblea dei soci ha scavato una trincea attorno ad Antonio Conte: in un giorno solenne l’Inter si è stretta attorno al suo generale. Come a voler ribadire che non sarà questo momento buio a mandare alle ortiche un progetto partorito oltre un anno fa. La fiducia, insomma, non è mai stata in discussione: c’era, c’è, ci sarà. A partire dal rapporto saldo con Zhang Jindong, presidente di Suning, cementato soprattutto in quest’estate di mille partite. Ma da solo non basta a cambiare il presente, che ha il volto smaliziato di Roberto De Zerbi. Oggi con il Sassuolo dei miracoli i nerazzurri cercano conferme italiane, ma anche una prima guarigione dagli affanni europei. Mercoledì da Milano è passato un uragano blanco e da allora l’orizzonte è diventato più cupo: i problemi sparsi in stagione si sono ingigantiti tutti insieme nella stessa sera”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Non che ce ne fosse bisogno, ma questi giorni difficili di Conte sono stati addolciti dall’appoggio societario. Per questo ieri davanti ai soci Beppe Marotta ha voluto ribadire un concetto tutt’altro che secondario, sopratutto mentre la pandemia morde i conti del club: la via maestra è quella iniziata oltre un anno fa. Ci sarà pure delusione per il modo in cui è partita questa annata sbilenca, ma è del tutto sbagliato immaginare un’ Inter senza il tecnico leccese”, sottolinea il quotidiano.