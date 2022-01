Da Bremer a Frattesi e Scamacca: mercato Inter, i 10 nomi caldi per il 2022

Dalla porta all'attacco, passando per difesa e centrocampo: i 10 nomi caldi per il mercato dell'Inter nel 2022. La dirigenza nerazzurra è costantemente al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e ha individuato possibili colpi in ogni reparto. Partiamo sicuramente dalla porta: arriverà André Onana, bloccato dall'Inter e prossimo a firmare un contratto vista la scadenza del contratto con l'Ajax al 30 giugno 2022. In attesa di conoscere il futuro di Samir Handanovic (in scadenza), il club nerazzurro si è mosso in anticipo per il portiere classe 1996. Le gerarchie tra i pali saranno chiare una volta che sarà delineato il futuro del capitano nerazzurro.