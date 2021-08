Inter, tutto pronto per lo sbarco a Milano di Dumfries: atteso stasera, domani visite

Il club nerazzurro è riuscito a chiudere l'accordo per il giocatore e questa sera arriverà in città per firmare

Eva A. Provenzano

Tutto pronto per lo sbarco a Milano. Novità delle ultime ore è stato l'accordo dell'Inter con il PSV per Dumfries, si stavano sistemando solo gli ultimi dettagli. Ma è arrivata l'accelerata attesa e così questa sera il giocatore sarà a Milano. Domani visite mediche, come spiega Gianluca Di Marzio.

Sarà l'olandese il calciatore che sostituirà sulla fascia destra Hakimi, dopo la cessione al PSG. Dumfries arriverà a titolo definitivo dal PSV per una cifra pari a 12.5 mln e bonus per 2.5-3 mln.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)