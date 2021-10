Inter, Tyc Sports: “Correa si allena a parte: condizioni valutate in queste ore”

Il Tucu, secondo quanto riporta l'emittente argentina, si è allenato a parte: le condizioni saranno valutate nelle prossime ore

Simone Inzaghi dovrà restare con il fiato sospeso proprio fino all'ultimo giorno. Perché dal Sudamerica non arrivano notizie confortanti riguardo un calciatore dell'Inter impegnato con le qualificazioni mondiali: si tratta di Joaquin Correa, che ieri non ha partecipato alla sessione di allenamento dell'Argentina e oggi ha svolto lavoro personalizzato. Ancora non è chiaro però il motivo, con le sue condizioni che verranno valutate nelle prossime ore. Si attendono dunque importanti novità sul Tucu.