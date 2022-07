Inter, rispunta Udogie per la fascia sinistra: sondaggi con l’Udinese, il prezzo

“Quello di Udogie non è un nome nuovo in viale della Liberazione, considerando che già a inizio mercato l'Inter aveva chiesto informazioni, prima di virare su Bellanova per questioni economiche. Adesso, Marotta e Ausilio hanno sondato nuovamente il terreno, nel tentativo di capire se ci sono le condizioni per poter affondare il colpo e rinforzare la fascia sinistra che ad oggi, viste le difficoltà fisiche di Robin Gosens, non dà al tecnico totali garanzie. L'Udinese non si muove dai 20 milioni di euro per il suo giovane esterno e in linea di massima preferirebbe aspettare ancora un anno prima di cederlo con la speranza di poter ricavare una somma superiore. In assenza di grandi cessioni, al momento l'Inter non può affondare il colpo”, si legge.