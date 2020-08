Europa League, tutto quello che c’è da sapere: il tabellone, la formula e le regole. L’Inter…

Archiviato il campionato con la vittoria sull’Atalanta e il secondo posto in classifica, l’Inter è pronta a buttarsi nell’avventura europea con la sfida con il Getafe in programma il 5 agosto.

Sarà un’Europa League in versione speciale, con tabellone tennistico (gare uniche) definito e partite che si giocheranno in quattro sedi, in Germania. Inter-Getafe è in programma mercoledì 5 agosto alle ore 21, all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.

La vincente di questa sfida incrocerà la vincente dell’ottavo tra Rangers e Leverkusen.

GLI OTTAVI DI FINALE

Inter-Getafe e Roma-Siviglia sono i due ottavi di finale che si disputeranno in gara unica, non essendosi disputate le sfide di andata. In campo, invece, gli altri sei incontri di ritorno degli ottavi per i quali si erano già giocati i match di andata.

Rangers-Bayer Leverkusen (1-3)

Wolfsburg-Shakthtar Donetsk (1-2)

Eintracht Francoforte-Basilea (0-3)

LASK-Manchester United (0-5)

İstanbul Başakşehir-Copenaghen (1-0)

Olympiacos-Wolverhampton (1-1)

LE SEDI

L’Inter giocherà a Gelsenkirchen la sfida con il Getafe. Dai quarti in poi, tutte le squadre giocheranno – a porte chiuse – nelle quattro sedi tedesche designate:

– Stadion Köln, Colonia;

– MSV Arena, Duisburg;

– Düsseldorf Arena, Düsseldorf;

– Arena AufSchalke, Gelsenkirchen.

IL CALENDARIO

Ottavi di finale – Inter-Getafe, mercoledì 5 agosto ore 21:00, Arena AufSchalke – Gelsenkirchen



Eventuale Quarto di finale – Inter o Getafe vs Leverkusen o Rangers, lunedì 10 agosto ore 21:00, Düsseldorf Arena – Düsseldorf



Eventuale Semifinale: lunedì 17 agosto ore 21:00, Düsseldorf Arena – Düsseldorf

Eventuale Finale: venerdì 21 agosto, Stadion Köln – Colonia

LE REGOLE

Le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inclusi i cambi durante l’intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell’intervallo dei supplementari. Ai tempi supplementari è concessa un’ulteriore sostituzione.

