Sky – Inter, le ultimissime sulla formazione: dalla difesa a Darmian e Correa

Ci sarà Onana in porta, in difesa pronti Skriniar, de Vrij e Acerbi, favorito su Bastoni (non al top nelle scorse ore). A centrocampo conferma per il terzetto con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco sulla corsia mancina e a destra Darmian in vantaggio su Dumfries. Ballottaggio anche in attacco, con Correa leggermente favorito su Dzeko; di Lautaro Martinez l'altra maglia, non ci sono dubbi.