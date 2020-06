Inter, sul campo si rivede Vecino: rientro più vicino. Dirigenti al lavoro per Sanchez e Moses

L’Inter deve risolvere le questioni legate a Sanchez e Moses. I dirigenti nerazzurri, che hanno di fatto chiuso la trattativa per Hakimi, stanno lavorando anche sulle due pratiche da portare avanti con United e Chelsea. Intanto oggi i nerazzurri si sono allenati alla Pinetina. Vecino, riferiscono a Skysport, fuori da tempo per un problema al ginocchio, oggi ha fatto lavoro personalizzato ma è tornato a correre sul campo. Un altro passetto verso il rientro: difficile ci sia con il Brescia, ma l’uruguaiano potrebbe presto tornare a disposizione di Conte e offrirgli un’alternativa utile in mezzo al campo dati i tanti impegni ravvicinati. Per quanto riguarda Brozovic si attende di capire se domani tornerà ad allenarsi in gruppo: oggi ha svolto come previsto lavoro personalizzato.

(Fonte: SS24)