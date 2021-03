Inter, il vice Lukaku arriva dalla Serie A? GdS: “Su di lui anche Juve e Milan”

L'ultima suggestione di mercato che riguarda i nerazzurri rimbalza dalla Gazzetta dello Sport di oggi

Gianluca Scamacca sembrava vicino alla Juventus, ma non se ne è fatto nulla. L'attaccante continua il suo percorso di crescita al Genoa e potrebbe conquistarsi comunque un futuro in una big nella prossima stagione. Su di lui si concentra uno dei focus proposti oggi dalla Gazzetta dello Sport, accostandolo anche all'Inter che cercherà sicuramente un vice-Lukaku: "A gennaio il Sassuolo, proprietario del cartellino, lo valutava 25-30 milioni, ma incombe l’Europeo Under 21, in cui si spera che Scamacca sia protagonista, e restano 10 giornate di campionato: il prezzo potrebbe aumentare. Non c’è alcun diritto di riscatto per il Genoa, il d.s. rossoblù Francesco Marroccu è già stato bravo di suo ad evitare che a gennaio il giocatore finisse in una squadra concorrente per la salvezza. Scamacca ritornerà in Emilia e sarà Carnevali a decidere. Venderlo e monetizzare o lanciarlo nel Sassuolo? Juve e Milan hanno manifestato un interesse concreto, ma Scama potrebbe anche essere giusto per l’inter, come alter ego di Lukaku".