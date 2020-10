Inter, Vidal: “Non finirà come è iniziata. Lavoriamo per migliorare ogni giorno”

C’è delusione in casa Inter dopo la sconfitta contro il Milan di ieri pomeriggio. Arturo Vidal, tra gli ultimi arrivati ma già evidentemente leader dello spogliatoio, ha provato a scuotere l’intero ambiente. Questo il messaggio postato Instagram: “Non è così che inizia ma come finisce!!! Forza Inter! Continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno!!!”